THY'den oyuncu Tuvana Türkay ve futbolcu Alper Potuk'a şok dava

İstanbul Havalimanı'ndan Dalaman'a uçacak olan Tuvana Türkay ve Alper Potuk çifti, uçakta olay çıkarmış ve hatta güzel oyuncu haklı olduğunu iddia ederek Türk Hava Yolları'na hakaret edip sosyal medyadan paylaşmıştı. Yaşanan olay üzerine açıklama yapan şirket, şimdi iki isme dava açmak için harekete geçti.