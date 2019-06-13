THY'den oyuncu Tuvana Türkay ve futbolcu Alper Potuk'a şok dava
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu Alper Potuk, bir THY uçağında kriz çıkarmıştı. Şirket, o olay ile ilgili iki ünlü isme dava açmaya hazırlanıyor
İstanbul Havalimanı'ndan Dalaman'a uçacak olan Tuvana Türkay ve Alper Potuk çifti, uçakta olay çıkarmış ve hatta güzel oyuncu haklı olduğunu iddia ederek Türk Hava Yolları'na hakaret edip sosyal medyadan paylaşmıştı. Yaşanan olay üzerine açıklama yapan şirket, şimdi iki isme dava açmak için harekete geçti.
Peki ne olmuştu?: Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda İstanbul Havalimanı'na erken gelen Tuvana Türkay uçağa yalnız binmiş, Potuk ise uçağın kalkmasına 4 dakika kala alana gelmişti. Bunun üzerine Potuk, Türkay'ı arayarak uçaktan inmesini söylemişti.
Rezilsiniz diyerek isyan etmişti: Sevgilisinin dediğini yapan oyuncu hem uçağı rötara sokmuş, hem de sosyal medyadan THY'ye "Rezilsiniz" diyerek isyan etmişti.
Uçaktan in, rötara girsin: Tuvana Türkay mağdur olduğunu iddia ederken THY'den şu açıklama yapılmıştı; - "Geç müracaat bilgisi verdiğimiz Alper Bey uçak içerisinde beraberinde seyahat eden yolcumuz Tuvana Türkay Hanımı arayarak 'beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin.' demesinden sonra Tuvana Hanım uçaktan inmiş daha sonrasında sosyal medyadan Türk Hava Yolları adına sefer ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştur."