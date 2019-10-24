THY krizi olay yarattı Ebru Polat Yusuf Güney'e terbiyesiz diyerek ateş püskürdü
Şarkıcı Ebru Polat, Amerika yolculuğu için Türk Hava Yolları'ndan bilet aldı ancak koltuğunun Yusuf Güney tarafından kapıldığını öne sürünce küplere bindi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, meslektaşı Yusuf Güney'e demediğini bırakmadı. Amerika'da vereceği konser için THY'den bilet alan Polat, kendisinden iki saat sonra gelen Yusuf Güney tarafından yerinin kapıldığını söyledi.
Sosyal medya hesabından biletin fotoğrafını çekerek tepkisini gösteren Polat, şu ifadelere yer verdi: "Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam görmedim! THY'de kendine bir tanıdık bulmuş, benim business biletim upgrade olarak biletimi önce almama rağmen, benden 2 saat sonra gelip benim yerimi aldı... Bu yasal değil! Bu benim hakkımı gasp etmek ! THY buna nasıl izin verir!"
Yer ilk bileti alan kişinindir: Açıklamasına devam eden Polat, olması gerekenin şu olduğunu öne sürdü: Yer, ilk bileti alan kişinindir. Ancak ücret ödersen upgrade in düşebilir. Yusuf Güney zaten yer olmayan bir yerde nasıl uprade yaptırabilir?
THY ve Güney'den açıklama gelmedi: Ebru Polat hem Instagram hem de Twitter hesabından Yusuf Güney ve Türk Hava Yollarına giydirirken, karşı cepheden henüz bir açıklama gelmedi.