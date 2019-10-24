THY krizi olay yarattı Ebru Polat Yusuf Güney'e terbiyesiz diyerek ateş püskürdü

Sosyal medya hesabından biletin fotoğrafını çekerek tepkisini gösteren Polat, şu ifadelere yer verdi: "Yusuf Güney kadar terbiyesiz bir adam görmedim! THY'de kendine bir tanıdık bulmuş, benim business biletim upgrade olarak biletimi önce almama rağmen, benden 2 saat sonra gelip benim yerimi aldı... Bu yasal değil! Bu benim hakkımı gasp etmek ! THY buna nasıl izin verir!"