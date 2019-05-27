THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşımaya hazırlanıyor
İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları, filosuna katılacak yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlayacak.O noktalardan en dikkat çekecek olanı ise 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla toptaktan askerin bulunduğu gizemli yeraltı ordusuna ev sahipliği yapan Çin’in Xian kenti olacak.
opraktan askerleri görmek adına dünyanın birçok noktasından tarihi ipek yolunun başlangıç kenti Xian’a gidişler olurken, THY gelecek dönemde seferlere başlamasıyla bu pazardan önemli pay alacak.THY özellikle 2 yıl sonra 1 milyon turistin gelmesinin beklendiği Çin’de büyümek için planlamalar yapıyor.
Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında, Airbus’tan 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 model uçağı, Boeing’den ise 25 adet kesin 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet de Boeing 787-9 uçağı 2019- 2023 yılları arasında teslim almayı planlıyor.
Türk Hava Yolları'nın filosuna, "rüya uçak" olarak adlandırılan "Boeing 787-9 Dreamliner"ların ilki ise ilki Haziran ayında katılacak. THY yeni geniş gövdeli uçakların filoya katılmasıyla beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlayacak. Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali) olacak.THY aralarında Meksika'dan Mexico City, Cancun ve ABD’den de Newark’a uçuşlara başlayacak.
Türk Hava Yolları geniş gövdeli uçak sayısının artmasıyla beraber yaptığı pazar araştırmalarına göre de yeni uzun uçuş noktalarına daha uçmak adına çalışmalarına hız verdi. THY, Uzakdoğu kentlerini radarına alırken Japonya'da uçtuğu Tokyo hattına ilave olarak Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatacak.