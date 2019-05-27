THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşımaya hazırlanıyor

Türk Hava Yolları geniş gövdeli uçak sayısının artmasıyla beraber yaptığı pazar araştırmalarına göre de yeni uzun uçuş noktalarına daha uçmak adına çalışmalarına hız verdi. THY, Uzakdoğu kentlerini radarına alırken Japonya'da uçtuğu Tokyo hattına ilave olarak Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatacak.