THY 19 Mayıs uçak bileti alma başvuru ekranı 2020 hatıra bileti alma

THY'nin 19 Mayıs'ta Samsun'a sanal olarak yapacağı hatıra uçuşu günün konusu oldu. Daha ilk saatlerden 19 Mayıs hatıra uçuşu için binlerce başvuru yapıldı ve bilet alındı. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyenler, www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek.