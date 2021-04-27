Thodex şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı! "15 bin liram vardı ben de mağdurum"
Kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildikleri hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılan 6 şüpheli, ifadelerinde teknik, finansal ve yazılım konularında yetkileri olmadığını öne sürerek, örgütsel bağlantıları bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden üniversite öğrencisi A.K. ise, “Benim de şirkette 15 bin lira değerinde para hesabım vardı. Ben de mağdurum” dedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34’ü savcılık tarafından ifadeleri alınıp, serbest bırakıldı. Savcılık 22 şüpheliyi adli kontrol, 6 şüpheliyi de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüpheliyi, yurt dışına çıkma yasağı koyarak serbest bıraktı.
Tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli K.D., ifadesinde Thodex adlı şirketin insan kaynakları bölümünde çalıştığını, 2020 yılının Ağustos ayında işe başladığını, işe alma ve işten kovma yetkisi olmadığını anlatarak, “Sistemin belli bir süre bakıma alınması ya da kullanıcıların işlemlere kapatılması bildiğim kadarıyla tamamen yazılım departmanının sorumluluğundadır. Sisteme yeni katılımcıların eklenmesi için çalışmaları şirketin sosyal medya ve kurumsal iletişim departmanı yapmaktadır.
Ben daha önce şirketin işleri ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaşmadım. Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkışına ilişkin de bilgim yoktur. Örgüt yöneticisi değilim, işin detayını ve prosedürünü bilmiyorum. Dolayısıyla bilmediğim bir konu hakkında başkalarını dolandırmam mümkün değildir” dedi.
Thodex’te müşteri hizmetleri sorumlusu olarak yaklaşık 6 ay çalıştığını, sonrasında istifa ettiğini belirten şüpheli E.Ş., şirkette işlem yapma yetkisi olmadığını kaydederek, “Çalıştığım süre içinde şüpheli bir işleme rastlamadım. Şirkette çağrı merkezi desteği yoktur, müşteriler mail göndererek bilgi almaya çalışıyorlardı. Müşterileri oyalama ya da yanlış bilgi verme gibi bir durum olmadı. Sistemde yönetim, mali, finansal, sistemsel, teknik yetkiler Serap Özer ve Faruk Fatih Özer’in de arasında olduğu 7 kişideydi” dedi.