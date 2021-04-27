Thodex şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı! "15 bin liram vardı ben de mağdurum"

Thodex’te müşteri hizmetleri sorumlusu olarak yaklaşık 6 ay çalıştığını, sonrasında istifa ettiğini belirten şüpheli E.Ş., şirkette işlem yapma yetkisi olmadığını kaydederek, “Çalıştığım süre içinde şüpheli bir işleme rastlamadım. Şirkette çağrı merkezi desteği yoktur, müşteriler mail göndererek bilgi almaya çalışıyorlardı. Müşterileri oyalama ya da yanlış bilgi verme gibi bir durum olmadı. Sistemde yönetim, mali, finansal, sistemsel, teknik yetkiler Serap Özer ve Faruk Fatih Özer’in de arasında olduğu 7 kişideydi” dedi.