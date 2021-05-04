Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi! 2 gün burada kalmış
Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'i yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Özer'in Arnavutluk'ta bir otelde kaldığı belirlenmişti. Özer'in 2 gün saklandığı oda görüntülendi.
Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'ta kaldığı otel odası ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi.
16
Başkent Tiran'da bulunan bir otelin 3. katında kalan Özer'in 308 numaralı odada 48 saat kaldığı tespit edildi.
26
Odadan hiç çıkmadı erken ayrıldı
Özer, bu süre zarfında odadan hiç çıkmadı. Temizlik personelinin bile odaya girmesine izin vermedi.
36
2 gün otelde kalan Özer, 3 gün rezervasyon yaptırdığı otelden bir gün erken ayrıldı.
46