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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi! 2 gün burada kalmış

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi! 2 gün burada kalmış

Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'i yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Özer'in Arnavutluk'ta bir otelde kaldığı belirlenmişti. Özer'in 2 gün saklandığı oda görüntülendi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi! 2 gün burada kalmış

Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'ta kaldığı otel odası ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi.

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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi! 2 gün burada kalmış

Başkent Tiran'da bulunan bir otelin 3. katında kalan Özer'in 308 numaralı odada 48 saat kaldığı tespit edildi.

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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi! 2 gün burada kalmış

Odadan hiç çıkmadı erken ayrıldı

Özer, bu süre zarfında odadan hiç çıkmadı. Temizlik personelinin bile odaya girmesine izin vermedi. 

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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi! 2 gün burada kalmış

2 gün otelde kalan Özer, 3 gün rezervasyon yaptırdığı otelden bir gün erken ayrıldı. 

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