Thodex firarisi Fatih Özer'in yanındaki 2 kadın kim? Türkiye Fatih Özer'in iadesini neden istemedi?
THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta bir villada yakalandğında yanında 2 kadın ile 3 erkek olduğu ortaya çıktı. Özer'in yakalanmasının üzerinden 10 gühn geçti ancak Türkiye'nin Arnavutluk'tan henüz iade talebinde bulunmadığı ortaya çıktı? 30 gün daha iadesi istenmezse Thodex dolandırıcısı serbest kalacak.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, milyonlarca lira dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçmış ancak 30 Ağustos günü Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı. Özer'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı? Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'in iadesi ne zaman gerçekleşecek? Özer'in tutuklu bulunduğu Arnavutluk'un Elbasan kendi Başsavcısı Kreshnık Ajazı, Özer'in nasıl yakalandığını, yakalandığında yanından kimlerin olduğunu, iade sürecinin ne aşamada olduğunu açıkladı.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalanmasına yönelik operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranırken, Arnavutluk'un Vlorayakalanan Thodex dolandırıcısı Özer, Türkiye'ye iadesi için tutuklanarak Elbasan cezaevine gönderilmişti. Elbasan Başsavcısı Kreshnık Ajazı merak edilen soruları yanıtladı. İşte Başsavcı Ajazı'nın açıklamalarından satır başları...
Telefonda Türkçe konuşunca yakayı ele verdi
"Fatih Özer isimli şahıs birkaç Arnavut vatandaşın yardımıyla Elbasan şehrinde ikamet ediyordu. Emniyet Müdürlüğümüz ilk etapta bunu belirledi. Özer’in yanında bulunan Arnavut vatandaşların telefonları takip ediliyordu. O takip sırasında Türkçe konuşan biri tespit edildi. Gerekli tedbirler alındı. Birkaç günlük prosedürlerin ardından şahıs tatil bölgesinde bulunan kiralık villa yanındaki kişilerle yakalandı.
Türkiye'den iade talebi bekliyoruz
30 Ağustos’ta yakalanmasının ardından şahıs hapiste. Türkiye’ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk Mahkemesi tarafından cezaevine gönderildi. Bizim ceza hukukumuzun ve suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesinin öngördüğü süre içerisinde Türk makamlarına şahsın iadesi için resmi iade talebi göndermesini bekliyoruz. Bu süre 40 gün olarak belirlenmiş durumda. Sürenin bitimine kadar resmi prosedür neyse o uygulanacaktır.