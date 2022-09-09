Thodex firarisi Fatih Özer'in yanındaki 2 kadın kim? Türkiye Fatih Özer'in iadesini neden istemedi?

Türkiye'den iade talebi bekliyoruz

30 Ağustos’ta yakalanmasının ardından şahıs hapiste. Türkiye’ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk Mahkemesi tarafından cezaevine gönderildi. Bizim ceza hukukumuzun ve suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesinin öngördüğü süre içerisinde Türk makamlarına şahsın iadesi için resmi iade talebi göndermesini bekliyoruz. Bu süre 40 gün olarak belirlenmiş durumda. Sürenin bitimine kadar resmi prosedür neyse o uygulanacaktır.