The Taste Türkiye'nin jürisi Şemsa Denizsel'in inanılmaz değişimi! 125 kiloymuş

Şemsa Denizsel, Ayvalık'ta bir zeytinlik alıyor, o zeytinlik de aklını başından alıyor. Resmen aşık oluyor, kendini onun içinde hayal ediyor. Ama aklına şu soru geliyor: "İyi de benim sağlığım ne durumda? Ben gerçekten yıllarımı orada geçirebilecek miyim?"