The Taste Türkiye'nin jürisi Şemsa Denizsel'in inanılmaz değişimi! 125 kiloymuş
Türkiye'nin en iyi şeflerinden ve son günlerin popüler yemek yarışma programı The Taste Türkiye'de jürilik yapan Şemsa Denizsel'in eski hali görenleri şok etti. İşte Denizsel'in eski hali...
Fox Tv'nin yeni yarışması The Taste Türkiye'nin jürisi Şemsa Denizsel, 125 kiloyken zayıflamaya karar veriyor ve 60 kiloya yakın veriyor. İşte Türkiyenin en iyi şeflerinden biri olan Şemsa Denizsel'in zayıflama hikayesi...
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Şemsa Denizsel, Ayvalık'ta bir zeytinlik alıyor, o zeytinlik de aklını başından alıyor. Resmen aşık oluyor, kendini onun içinde hayal ediyor. Ama aklına şu soru geliyor: "İyi de benim sağlığım ne durumda? Ben gerçekten yıllarımı orada geçirebilecek miyim?"
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Doktora gidiyor. Değerleri çok da iyi çıkmıyor. Orada uyarı alıyor. Fark ediyor ki kilolar başına dert olacak.
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Denizsel, zayıflamaya karar veriyor ve 60 kiloya yakın kilo veriyor.
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