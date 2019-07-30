The Taste Türkiye birincisi Muhittin Fidan FOX TV'de programı kaptı

Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce’nin jüri koltuğunda oturduğu ve 12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği “The Taste Türkiye”nin ilk sezonu, 12 haftalık mücadelenin ardından 29 Temmuz Pazartesi günü sona erdi.