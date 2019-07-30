The Taste Türkiye birincisi Muhittin Fidan FOX TV'de programı kaptı
FOX TV kanalında yayınlanan “The Taste Türkiye” yemek yarışması sezon finali yaptı. Finalde Muhittin Fidan ve Eren Babataş birincilik için yarışırken büyük ödül bakın neydi...
Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce’nin jüri koltuğunda oturduğu ve 12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği “The Taste Türkiye”nin ilk sezonu, 12 haftalık mücadelenin ardından 29 Temmuz Pazartesi günü sona erdi.
Yarışmacılar 12 hafta boyunca hazırladıkları lezzetli yemekleri, jüriye beğendirmeye çalışarak, kıyasıya yarıştılar.
Finale kalan iki isim
Birbirinden yetenekli şef adaylarını elerken zorlanan jüri üyeleri, Rafet İnce’nin takımında yer alan Eren Babataş ve Ali Ronay’ın takımında yer alan Muhittin Fidan’ı finalde karşı karşıya getirdi.
Şampiyon Muhittin Fidan oldu
Zorlu mücadelenin ardından Ali Ronay’ın takımında yer alan Muhittin Fidan, “The Taste Türkiye Şampiyonu” unvanının, büyük para ödülünün ve FOX Networks Group’a bağlı kanallardan birinde kendine ait yemek programı sunma şansının sahibi oldu.