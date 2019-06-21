The Sun Gazetesi Meryem Uzerli'nin fotoğrafını kadın cinayeti haberinde manşet yaptı!
The Sun Gazetesi, Rusya'da yaşanan bir kadın cinayeti haberini yayınlarken Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı fotoğraflarını kullandı. Uzerli'nin fotoğraflarının kullanılmasına ise kimse anlam veremedi.
Meryem Uzerli, yayınlandığı dönem fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış ve büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile tanınan Uzerli'nin dizi zamanlarından birkaç fotoğrafını The Sun Gazetesi, Rusya'da yaşanan bir kadın cinayeti haberinde kullandı.
Rusya'da yaşayan 31 yaşındaki Vasily Mangoshvili isimli adam, yasak aşk yaşadığı Tatiana Mukhorotova tarafından tehdit edilince 3 çocuk annesi kadını öldürdü. The Sun gazetesi söz konusu haberin manşet görselinde Muhteşem Yüzyıl dizisinden oynayan Meryem Uzerli'nin fotoğraflarını kullandı.
Tatiana isimli kadın, bir süredir birlikte olduğu adama, karısından boşanıp kendisiyle evlenmesini söyledi. Ancak adam, yasak aşk yaşadığı kadının teklifini reddedince ilişkiyi ortaya çıkarmakla tehdit edildi.
31 yaşındaki adam, tehditler sonucu ilişki yaşadığı kadını önce boğarak öldürdü, yakıp gömdükten sonra da üzerine beton döktü. Haberi yayınlayan The Sun Gazetesi ise manşette Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'daki fotoğrafını kullandı.