The Sun Gazetesi Meryem Uzerli'nin fotoğrafını kadın cinayeti haberinde manşet yaptı!

Meryem Uzerli, yayınlandığı dönem fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış ve büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile tanınan Uzerli'nin dizi zamanlarından birkaç fotoğrafını The Sun Gazetesi, Rusya'da yaşanan bir kadın cinayeti haberinde kullandı.