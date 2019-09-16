The Guardian’a göre 21. yüzyılın en iyi 100 dizisi
Geçtiğimiz günlerde 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladığı bir liste hazırlayan The Guardian, şimdi de en iyi 100 diziyi sıraladığı bir liste yayınladı. Listenin ilk sırasında, 'televizyonun altın çağı' olarak bilinen dönemin başlamasına öncülük eden dizilerden The Sopranos yer aldı.
Son dönemde hazırlanan 'en iyi diziler' listelerinin önemli bir bölümünde ilk sırada yer alan Breaking Bad, The Guardian’ın listesinde kendisine 5. sırada yer bulurken, son yılların en çok konuşulan dizilerinden Game of Thrones 7., Fleabag ise 8. sırada yer aldı.
İngiltere yapımı dizilerin sayısını bir hayli fazla olduğu listede Happy Valley ve Line of Duty gibi İngiltere yapımı polisiye dizilerin Twin Peaks: The Return, Deadwood, Six Feet Under, The Leftovers gibi övgü toplayan dizilerin üstünde yer alması dikkat çekti.
Öte yandan dikkat çeken bir diğer detay da In Treatment, Carnivale, Battlestar Galactica, Rectify, Penny Dreadful, Hannibal ve Fringe gibi kült dizilerin listede kendilerine yer bulamamaları oldu.
The Guardian’a göre 21. yüzyılın eniyi 100 dizisi:
1. The Sopranos (1999-2007)