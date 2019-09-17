TFF'nin tweeti Galatasaray taraftarını çıldırttı
TFF'nin 19.05'te attığı tweetin yankıları bitmeden bir kriz daha çıktı. TFF resmi sitesinden atılan Avrupa futbolunun en heyecan verici rekabeti bugün başlıyor! Finalistleri 30 Mayıs 2020'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.'' paylaşımı kızdırdı.
Galatasaraylı taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nde
ülkeyi temsil edecek tek takım olan Galatasaray'a başarı dilenmemesini büyük bir skandal olarak değerlendirdi.
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TFF ilk önce; Avrupa futbolunun en heyecan verici rekabeti bugün başlıyor! @ChampionsLeague
'deki tüm takımlara başarılar dileriz. Finalistleri 30 Mayıs 2020'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.'' şeklinde paylaşım yaptı. Gelen tepkiler sonrasında ise TFF hesabından yeni bir paylaşımla bütün Türk takımlarına başarılar dilenen bir tweet atıldı.
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Ancak sarı kırmızılı taraftarlar bu konuya sessiz kalmadı ve konuya ilişkin çok sayıda tepki mesajı attı. İşte o tepkilerden bazıları;
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