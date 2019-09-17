TFF'nin tweeti Galatasaray taraftarını çıldırttı

TFF ilk önce; Avrupa futbolunun en heyecan verici rekabeti bugün başlıyor! @ChampionsLeague

'deki tüm takımlara başarılar dileriz. Finalistleri 30 Mayıs 2020'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.'' şeklinde paylaşım yaptı. Gelen tepkiler sonrasında ise TFF hesabından yeni bir paylaşımla bütün Türk takımlarına başarılar dilenen bir tweet atıldı.