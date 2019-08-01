TFF Başkanı Nihat Özdemir Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Seçim gündemi nedeniyle yoğun bir yıl geçirdiğini belirten İmamoğlu, "Gönül isterdi ki, İstanbul bu işe 6-7 aydır hazırlık yapsın, dünya çapında bir misafirperverlik göstersin. Misafirperverlikten şüphemiz yok ama daha büyük bir tanıtım ve organizasyonla, futbolun çarpan etkisiyle turizme ve onun dışında birçok yönüyle daha yüksek bir karşılama olsun diye beklerdik ancak Türkiye'nin ve İstanbul'un gündemi yoğun. Belki biraz sadece işin federasyon tarafında kaldı" diye konuştu.