Tezkeresini alan Ekin Mert Daymaz'dan tepki çeken askerlik açıklaması
Oyuncu Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz günlerde tezkeresini alarak İstanbul'a döndü, askerlik açıklaması tepki çekti.
Son olarak Ağlama Anne dizisinde oynayan Ekin Mert Daymaz, Manisa'da bedelli askerliğini bitirerek İstanbul'a geri döndü. Tezkeresini alır almaz askerlik fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Daymaz'ın askerlik açıklaması tepki çekti.
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Askerlik fotoğraflarını Instagram hesabından "Askerlik nasıl geçti diye merak eden dostlara" notuyla paylaşan Daymaz, muhabirlerin “Askerlik nasıl geçti?” sorusuna verdiği cevapla olay oldu.
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Daymaz, ''Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım" cevabını verdi.
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Ekin Mert Daymaz'ın bu açıklaması sosyal medyada oldukça tepki çekti. İşte Daymaz'a gelen o tepkilerden bazıları...
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