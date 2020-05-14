Testosteron seviyesi düşük olan erkekler koronavirüsten ölmeye daha yatkın
Almanya’da yapılan araştırmada; testosteron seviyesi düşük olan erkek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının, normal hormon seviyesine sahip olanlardan, virüs nedeniyle ölme ihtimallerinin daha yüksek olduğu açıklandı. Uzmanlar, düşük seviyedeki cinsiyet hormonlarının bağışıklığı zayıflattığını ve ölümcül olabilen 'sitokin fırtınasına' yol açtığı belirtti.
Almanya’da araştırmacılar, Hamburg-Eppendorf Üniversite Tıp Merkezinde yoğun bakım ünitesine kabul edilen 45 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasını inceledi. Hastaların 10 tanesinin kadın, 35’inin erkek; yedisinin oksijene ve 33’ünün ventilatöre bağlandığı belirtildi. Söz konusu 9 erkek ve 3 kadın hastanın tedavinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.
Her hastanın hormon düzeyleri yoğun bakım ünitesindeki ilk günlerinde değerlendirildi. Kovid-19 hastalarından alınan numuneler testosteron ve dihidrotestosteron da dahil olmak üzere 12 hormon için test edildi.
Araştırmacılar, testosteronun vücudun viral enfeksiyonlarla mücadele de dahil olmak üzere çeşitli bağışıklık tepkilerini nasıl başlattığı ve düzenlediğinin anahtarı olduğunu söyledi. Uzmanlar, testosteronun ana erkek cinsiyet hormonu olduğu için erkeklerin bağışıklığında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Çalışamada; Alman hastanesinde yoğun bakım ünitesine gönderilen erkek Kovid-19 hastalarından üçte ikisinden fazlasında (yüzde 68,6) düşük testosteron seviyeleri kaydedildi. Buna karşılık; kadın hastaların çoğunda (yüzde 60) bağışıklık tepkisi nedeniyle daha yüksek testosteron seviyeleri bulundu.