Testosteron seviyesi düşük olan erkekler koronavirüsten ölmeye daha yatkın

Araştırmacılar, testosteronun vücudun viral enfeksiyonlarla mücadele de dahil olmak üzere çeşitli bağışıklık tepkilerini nasıl başlattığı ve düzenlediğinin anahtarı olduğunu söyledi. Uzmanlar, testosteronun ana erkek cinsiyet hormonu olduğu için erkeklerin bağışıklığında önemli bir rol oynadığını vurguladı.