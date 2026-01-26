Testo Taylan'dan flaş Müge Anlı çıkışı: ''Bizi azarladı''

"BÖLÜM HİÇ YAYINLANMADI"

Ekibinde Tolunay Ören ve Konsol Oyun’un yer aldığını belirten Testo Taylan, çekimlerin tamamlanmasına rağmen programın yayından kaldırıldığını söyledi. Yaşanan süreci anlatan fenomen, "Bölüm hiçbir zaman ekrana gelmedi, ardından program tamamen bitti. Aslında yayınlanmaması bizim için daha hayırlı oldu" diyerek sürecin pek de istedikleri gibi gitmediğini ima etti.