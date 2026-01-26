Testo Taylan'dan flaş Müge Anlı çıkışı: ''Bizi azarladı''
Sosyal medya geniş bir kitleye hitap eden fenomen Testo Taylan, Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği ''Güven Bana'' yarışmasının ekranlara gelmeyen bölümünde yaşananları ilk kez anlattı. Çekimler sırasında yaşanan gerginliğe değinen Taylan, argo ifadeler nedeniyle hem yönetmenle hem de Müge Anlı ile karşı karşıya geldiklerini, bu süreçte sert şekilde uyarıldıklarını söyledi. Taylan, yaşanan oyunların ardından programın akıbetinin de değiştiğini iddia etti.
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ın Müge Anlı itirafı sosyal medyada gündem oldu. Fenomen ismin anlattıkları kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kısa süre içinde viral oldu. Bakın neler söyledi...
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, katıldığı bir programda televizyon dünyasına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Yaklaşık 6 ay önce Müge Anlı’nın sunduğu "Güven Bana" yarışmasına katıldıklarını belirten Taylan, çekilen bölümün neden yayınlanmadığına ve sette yaşanan gerginliklere dair ilk kez konuştu.
"BÖLÜM HİÇ YAYINLANMADI"
Ekibinde Tolunay Ören ve Konsol Oyun’un yer aldığını belirten Testo Taylan, çekimlerin tamamlanmasına rağmen programın yayından kaldırıldığını söyledi. Yaşanan süreci anlatan fenomen, "Bölüm hiçbir zaman ekrana gelmedi, ardından program tamamen bitti. Aslında yayınlanmaması bizim için daha hayırlı oldu" diyerek sürecin pek de istedikleri gibi gitmediğini ima etti.
SETTE "ARGO" GERGİNLİĞİ
Çekimler sırasında atmosferin oldukça gergin olduğunu öne süren Taylan, Müge Anlı ve yönetmenle yaşadıkları diyaloğu şu sözlerle aktardı:
"Finali maalesef iyi bitmedi. Müge Anlı bizi azarladı, yönetmen de Tolunay’a çok sert tepki gösterdi. Tolunay’ın çekimler esnasındaki argo konuşmaları ortamı iyice gerdi ve ipler koptu."