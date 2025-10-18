Test sonucu çıkan Birce Akalay'dan ilk açıklama geldi! "İtiraz edeceğim"

TEST SONUCUNU MAÇ SIRASINDA ÖĞRENDİ

Maçın ilk yarısını tribünden izleyen Akalay, test sonucunun pozitif çıktığını bu sırada öğrendi. Haberin yayılması üzerine devre arasını kuliste geçiren Akalay'ın moralinin bozuk olduğu ve keyifsiz halleri kameralara yansıdığı bildirildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Kanında yasaklı madde çıkan ünlüler arasında yer alan Birce Akalay'dan test sonucunun ardından açıklama yaptı. Söz konusu yasaklı maddeyi kullanmadığını iddia eden Akalay, "En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle." dedi.