Tespih tanelerine Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü işledi!
İzmir'de yaşayan İranlı çağdaş minyatür sanatçısı Arya Kamalı, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını tespih tanelerinin üzerine işledi.
Çocukluğundan bu yana minyatür sanatıyla ilgilenen sanatçı Kamalı, tespih tanelerine çizdiği padişah resimleri ve tuğraların ardından, şimdi de Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü tespih tanelerine yansıttı.
Minyatür tekniğiyle daha önce Selçuklu ve Osmanlı padişahlarını, İstanbul'un Fethi gibi temaları tespihlere yansıtan Arya Kamalı, eserlerini "Ah Minel Aşk" temasıyla Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde sergiliyor.
Çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Kamalı, 50 yıldır minyatür sanatıyla ilgilendiğini belirtti.
Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünün 20'şer sayfadan oluştuğunu hatırlatan Kamalı, tespihin her boncuk tanesine işleme yaptığını, bir cüzün 20 sayfasını 33 taneli bir tespihe sığdırdığını anlattı.