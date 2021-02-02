Tesla'dan 158 bin aracıyla ilgili flaş karar
Tesla, ABD'deki 158 bin Model S ve Model X aracı, düzenleyicilerin çarpışma riskini artırabileceği endişesiyle arızalı dokunmatik ekranlarla ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırmaya başladı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'ya Ocak ayında geri çağırma talebinde bulunan bir mektup gönderdi.
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Tesla, o mektuba yanıt vermezken; etkilenen arabaların sürücüleri, bundan sonra ne yapacaklarına dair e-postalar almaya başladıklarını bildirdi.
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Sorun, 2012 ile 2018 yılları arasında üretilen Model S sedanları ve 2016 ile 2018 arasındaki Model X SUV'leri etkiliyor.
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Sorunun ekranlarda kullanılan ve bir dizi güvenlik sorununu etkileyebilecek bellek yongasıyla ilgili olduğu bildirildi.
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