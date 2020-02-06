Tesla sayesinde Elon Musk'ın kişisel serveti 1 günde 12 milyon dolar arttı
SpaceX ve Tesla'nın sahibi olan Elon Musk'ın kişisel serveti, hisselerindeki artış nedeniyle 1 günde tam 12 milyon dolar arttı.
Güney Afrika asıllı girişimci Elon Musk'un kişisel servetinde 1 günde gerçekleşen artış duyanların ağzını açık bıraktı. Business Insider'da yer alan habere göre, Elon Musk'un serveti 1 günde 12 milyar dolar artarak 45.2 milyar dolara ulaştı.
Elon Musk'ın servetindeki bu radikal artışın nedeni sahibi olduğu Tesla'nın hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş ve şirketin dördüncü çeyrek rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması. BBC'de yer alan başka bir habere göre, Tesla hissesi 887 dolara yükseldi ve şirketin değeri 150 milyar dolar barajını geçti.
Peki, Elon Musk kimdir?
Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.