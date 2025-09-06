Tesla hangi ülkede ne kadar sattı? İşte Türkiye kaçıncı sırada?

Henüz Almanya ve Büyük Britanya satış rakamlarını açıklamadı ancak Tesla’nın buralarda da düşüş yaşadığı biliniyor. Fransa’da satışlar yüzde 47, Hollanda’da yüzde 50, İsveç’te ise yüzde 84’ün üzerinde düşerken sadece Norveç, İspanya ve Portekiz gibi bazı pazarlarda sınırlı artışlar görüldü.