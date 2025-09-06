Tesla hangi ülkede ne kadar sattı? İşte Türkiye kaçıncı sırada?
Tesla’nın Avrupa’daki satış ivmesi 2024’ün sonundan bu yana ciddi bir düşüş yaşarken, şirket Türkiye’de adeta patlama yaptı.
Ağustos ayı rakamları, markanın Avrupa pazarında kan kaybederken Türkiye’de zirveye oturduğunu net biçimde ortaya koydu.
Avrupa’da düşüş, Türkiye’de rekor
Verilere göre Tesla, Temmuz 2025’te Avrupa genelinde 8.837 adet satış gerçekleştirmişti.
Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lk bir gerilemeye işaret ediyor. Ağustos verilerinde de yine satışlarda düşüş var.
Henüz Almanya ve Büyük Britanya satış rakamlarını açıklamadı ancak Tesla’nın buralarda da düşüş yaşadığı biliniyor. Fransa’da satışlar yüzde 47, Hollanda’da yüzde 50, İsveç’te ise yüzde 84’ün üzerinde düşerken sadece Norveç, İspanya ve Portekiz gibi bazı pazarlarda sınırlı artışlar görüldü.
Tesla hangi ülkede ne kadar sattı?
(Ağustos 2025)
İsveç: 210 adet
Portekiz: 232 adet