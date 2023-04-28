Teşkilat'ın Zehra'sı güzel oyuncu Deniz Baysal: Çocuk istemiyorum
Ekranların sevilen simalarından olan oyuncu Deniz Baysal'ın, anne olmak istemediğini söylediği açıklamaları konuşuluyor.
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Empati programında meslektaşı Deniz Baysal'ı ağırladı. Baysal programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Baysal, babasıyla ilgili üzücü haberi paylaştı.
Baysal, "Annem kanserle mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı. Zor bir süreç oluyor. Hasta taraf incinmiş oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz" dedi ve ekledi:
"Bu hastalığa karşı koyan insanların hikayesini çok okudum, ‘Ben artık güçlü olmak istemiyorum’ diyorlar. Annem de onu dedi, mücadele etmekten yoruldu ve ‘Güçlü olmak istemiyorum’ dedi.