Teşkilat'ın Zehra'sı güzel oyuncu Deniz Baysal: Çocuk istemiyorum

Baysal, "Annem kanserle mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı. Zor bir süreç oluyor. Hasta taraf incinmiş oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz" dedi ve ekledi: