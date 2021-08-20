Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi işte son durumu

Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin"

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.