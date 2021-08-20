Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi işte son durumu
TRT!De yayınlanan Teşkilat dizisinde Mete rolünü canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi. Haberi sosyal medyadan duyuran eşi Şafak Özbir Akusta paylaşımına 'Dualarınızı eksik etmeyin' notunu düştü. İşte Metin Akusta'nın son sağlık durumu...
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kız kardeşi olan Şafak Özbir Akusta, haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve herkesten dua istedi.
57 yaşındaki başarılı oyuncu Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı.
Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin"
Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.
Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.