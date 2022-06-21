Teşkilat'ın güzel oyuncusu Ezgi Eyüboğlu tatilini bakın nasıl bedavaya getirdi!
Son olarak Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan güzel oyuncu mayolu karelerini paylaşarak konakladığı oteli de etiketleyerek, tatilini bedavaya getirdi.
Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan güzel oyuncu mayolu karelerini paylaşarak konakladığı oteli de etiketledi. Eyüboğlu tatilini bu şekilde bedavaya getirmiş oldu..
Konakladığı oteli etiketledi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Havuz başından mayolu karelerini paylaşan Eyüboğlu tatili bedavaya getirdi.
Aşk hayatıyla da gündemde
Oğulcan Engin ile olan ilişkisini noktalamasıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, son olarak TRT1'de ekrana getirilen Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.
Tatil sezonunu açtı
Birçok başarılı projede rol almış olan Eyüboğlu, tatil sezonunu açtı ve arka arkaya mayolu pozlarını paylaştı.