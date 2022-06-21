Teşkilat'ın güzel oyuncusu Ezgi Eyüboğlu tatilini bakın nasıl bedavaya getirdi!

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan güzel oyuncu mayolu karelerini paylaşarak konakladığı oteli de etiketledi. Eyüboğlu tatilini bu şekilde bedavaya getirmiş oldu..