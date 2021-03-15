Teşkilat'ın final sahnesi Twitter'a damga vurdu TT listesinde bakın ne dediler
TRT1 Teşkilat dizisinin 2. bölümü yayımlandı. Teşkilat'ın final sahnesi ise Twitter'a damgasını vurdu. Reytinglerde yıktı geçti.
Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izlenme rekorları kıran TRT1'in iddialı dizisi Teşkilat'ın yeni bölümü de ortalığı salladı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı dizi Twitter'da çok konuşuldu.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip ise göreve başladı.
Ailelerine öldükleri açıklanan ekip üyeleri, ilk operasyonu ise saldırının Türkiye'deki planlayıcısı Pascal'ı yakalamak için yaptı. Yurt dışına kaçmak isteyen Pascal'ı insan kaçakçılarının olduğu kamyonda yakalayan özel ekip, onu gizli bir yerde tutmaya başladı.
Ancak gizli mekana ise saldırı düzenlendi. Final sahnesinde ise Hulki'nin saldırıda vurulması dikkat çekti. Diğer yandan ise Ceren'i takip eden ve hard diski ulaştırmasını engellemeye çalışan Serdar ve Zehra ise harekete geçti. Serdar, çareyi Ceren'in arabasına çarpmakta buldu.