Teşkilat'ın final sahnesi Twitter'a damga vurdu TT listesinde bakın ne dediler

Ancak gizli mekana ise saldırı düzenlendi. Final sahnesinde ise Hulki'nin saldırıda vurulması dikkat çekti. Diğer yandan ise Ceren'i takip eden ve hard diski ulaştırmasını engellemeye çalışan Serdar ve Zehra ise harekete geçti. Serdar, çareyi Ceren'in arabasına çarpmakta buldu.