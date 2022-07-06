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Teşkilat dizisinin Hulki'si Nihat Altınkaya kötü haberi duyurdu! Bayram öncesi en büyük acıyı yaşadı

Teşkilat dizisinin Hulki'si Nihat Altınkaya kötü haberi duyurdu! Bayram öncesi en büyük acıyı yaşadı

Teşkilat dizisinde Hulki karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya vefat etti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden baba Altınkaya geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı.

Teşkilat dizisinin Hulki'si Nihat Altınkaya kötü haberi duyurdu! Bayram öncesi en büyük acıyı yaşadı

Bir çok dizi ve filmde rol alan son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren 42 yaşındaki ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

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Teşkilat dizisinin Hulki'si Nihat Altınkaya kötü haberi duyurdu! Bayram öncesi en büyük acıyı yaşadı

Altınkaya, memleketi Karabük'te tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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Teşkilat dizisinin Hulki'si Nihat Altınkaya kötü haberi duyurdu! Bayram öncesi en büyük acıyı yaşadı

Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Teşkilat dizisinin Hulki'si Nihat Altınkaya kötü haberi duyurdu! Bayram öncesi en büyük acıyı yaşadı

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verilirken, ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

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