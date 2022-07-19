Teşkilat dizisinden ayrılınca sahte hesaplar başına dert oldu! Çağlar Ertuğrul ateş püskürdü
Teşkilat dizisinden bomba bir şekilde ayrılan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un sahte hesaplarla başı derde girdi. Oyuncu twitter hesabından ateş püskürdü.
Geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelen başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın sezon finali vermesi ile ailesiyle tatile gitmişti.
34 yaşındaki oyuncu Teşkilat dizisinden sürpriz bir şekilde ayrıldı ve bu haberi sosyal medya hesabında duyurdu. Ancak haber hayranları tarafından pek hoş karşılanmadı.
Birçok insan habere inanmasada yapım şirketi ve Ertuğrul'un paylaşımları ile haberin doğruluğu kanıtlanmıştı.
Tüm açıklamalara rağmen ortaya atılan değişik iddialar kafa karıştırdı. Ünlü oyuncunun adına açılan sahte açıklamaların magazin dünyasına düşmesi ise Çağlar Ertuğrul'u kızdırdı.