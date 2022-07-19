BIST 2.502
DOLAR 17,55
EURO 17,97
ALTIN 968,15

Teşkilat dizisinden ayrılınca sahte hesaplar başına dert oldu! Çağlar Ertuğrul ateş püskürdü

Teşkilat dizisinden ayrılınca sahte hesaplar başına dert oldu! Çağlar Ertuğrul ateş püskürdü

Teşkilat dizisinden bomba bir şekilde ayrılan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un sahte hesaplarla başı derde girdi. Oyuncu twitter hesabından ateş püskürdü.

Teşkilat dizisinden ayrılınca sahte hesaplar başına dert oldu! Çağlar Ertuğrul ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelen başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın sezon finali vermesi ile ailesiyle tatile gitmişti.

110
Teşkilat dizisinden ayrılınca sahte hesaplar başına dert oldu! Çağlar Ertuğrul ateş püskürdü

34 yaşındaki oyuncu Teşkilat dizisinden sürpriz bir şekilde ayrıldı ve bu haberi sosyal medya hesabında duyurdu. Ancak haber hayranları tarafından pek hoş karşılanmadı.

210
Teşkilat dizisinden ayrılınca sahte hesaplar başına dert oldu! Çağlar Ertuğrul ateş püskürdü

Birçok insan habere inanmasada yapım şirketi ve Ertuğrul'un paylaşımları ile haberin doğruluğu kanıtlanmıştı.

310
Teşkilat dizisinden ayrılınca sahte hesaplar başına dert oldu! Çağlar Ertuğrul ateş püskürdü

Tüm açıklamalara rağmen ortaya atılan değişik iddialar kafa karıştırdı. Ünlü oyuncunun adına açılan sahte açıklamaların magazin dünyasına düşmesi ise Çağlar Ertuğrul'u kızdırdı.

410