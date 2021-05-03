Teşkilat dizisinde yer yerinden oynadı Türk jetleri Yunan jetlerini kovaladı
Teşkilat dizisinin son bölümü herkesi gururlandırdı. Yunan uçaklarını uzaklaştıran Türk jetleri, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.
Milli İstihbarat Teşkilat'ı tarafından desteklenen TRT1 dizisi Teşkilat'ın yeni bölümünde seyirciyi gururlandıran gelişmeler yaşandı. Başrollerinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi, yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.
Teşkilat dizisinde Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başladı. İçinde Serdar ve Zehra'nın da olduğu uçak Yunanistan’a mecburi iniş yaptı.
Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Uçağa ise Fadi tarafından sabotaj yapıldığı ortaya çıktı.
Kimlik değiştiren Serdar ve Zehra'nın Yunanistan'da olduğunu anlayan Fadi'nin adamları, Yunan polisiyle birlikte MİT'in özel ekibinin peşine düştü.