Teşkilat dizisinde işler karıştı TRT 1 yayından kalkıyor iddiası

Oyuncu, twitter’da yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Durumu hakkında bilgi de veren Yurtçu, iyi olduğunu, sadece koku alamadığını, evde karantinada olduğunu ve eşinin de evde olduğunu, onun negatif çıktığını, ayrı odalarda olduklarını söyledi.