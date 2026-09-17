Teşkilat dizisi kadrosunda büyük değişim! İşte yeni sezon tarihi...
TRT 1'in sevilen aksiyon ve istihbarat dizisi “Teşkilat”, yaz arasının ardından yenilenen kadrosuyla ekranlara dönüyor. Yedinci sezonunda oyuncu kadrosunun neredeyse yarısı değişen dizinin yayın tarihi, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
TRT 1'in aksiyon ve istihbarat dizisi “Teşkilat”, yaz arasının ardından yedinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2021 yılından bu yana yayınlanan yapım, yeni sezona oyuncu kadrosundaki kapsamlı değişikliklerle giriyor. Dizinin dönüşünü bekleyen izleyiciler için merak edilen tarih ise resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
YENİ SEZONDA KADRO BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞİYOR
Altı sezonu geride bırakan “Teşkilat”, yedinci sezonunda yenilenen oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak.
Kadrosunun neredeyse yarısı değişen dizide, önceki sezonlardan tanıdık isimlerin ayrılığına yeni oyuncuların katılımı eşlik ediyor. Yaz arası boyunca hem çekim takvimi hem de kadrodaki değişiklikler izleyiciler tarafından yakından takip edildi.
YENİ SEZON PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN REPLİK
Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda, yeni sezonun yayın bilgisiyle birlikte hikayenin atmosferine ilişkin bir repliğe de yer verildi. Paylaşımda, “Bu ülkeye sahip çıkmak için, onları koruyabilmek için giydiğin ateşten gömleği düşün” ifadeleri kullanıldı.
TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
“Teşkilat”ın merakla beklenen yedinci sezonu, 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak.
Dizinin resmi hesabından yapılan duyuruda da “#Teşkilat yeni sezonuyla 20 Eylül Pazar 20.00’de TRT1’de başlıyor!” ifadelerine yer verildi.
TEŞKİLAT'IN YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR? KİMLER AYRILDI?
“Teşkilat”, yedinci sezonuna oyuncu kadrosundaki büyük değişikliklerle hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde Hilal karakterini canlandıran Rabia Soytürk, Cevher'e hayat veren Erkan Bektaş, Rutkay rolündeki Serhat Tutumluer ve Davut karakterini oynayan Yıldıray Şahinler diziye veda etti. Kadroya ise Altay'ın yeni partneri Azra karakteriyle Bensu Soral, Altay'ın kayınpederi Barlas rolüyle Uğur Yücel, Nevin karakteriyle Duygu Sarışın ve keskin nişancı Ceyhun rolüyle Gökberk Demirci katıldı. Savaş Özdemir de Yadigar karakteri için ekibe dahil oldu. Ancak bu karakterin adının daha sonra değiştirildiği belirtildi. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman ise yeni sezonda kadroda kalmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.