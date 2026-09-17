Teşkilat dizisi kadrosunda büyük değişim! İşte yeni sezon tarihi...

TEŞKİLAT'IN YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR? KİMLER AYRILDI?

“Teşkilat”, yedinci sezonuna oyuncu kadrosundaki büyük değişikliklerle hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde Hilal karakterini canlandıran Rabia Soytürk, Cevher'e hayat veren Erkan Bektaş, Rutkay rolündeki Serhat Tutumluer ve Davut karakterini oynayan Yıldıray Şahinler diziye veda etti. Kadroya ise Altay'ın yeni partneri Azra karakteriyle Bensu Soral, Altay'ın kayınpederi Barlas rolüyle Uğur Yücel, Nevin karakteriyle Duygu Sarışın ve keskin nişancı Ceyhun rolüyle Gökberk Demirci katıldı. Savaş Özdemir de Yadigar karakteri için ekibe dahil oldu. Ancak bu karakterin adının daha sonra değiştirildiği belirtildi. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman ise yeni sezonda kadroda kalmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.