Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan flaş hamle
Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz, fotoğrafıyla o iddialara cevap verdi. Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu otele, "Kapalıları almayın" talimatı verdiği iddia edilmişti. Cem Yılmaz o iddiaları tiye alarak tesettüre girdiği fotoğrafı sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tesettürlü vatandaşları ortağı olduğu otele aldırmadığı iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla o iddialara cevap verdi. Peki bu iddialar doğru mu? Cem Yılmaz 'kapalıları otele aldırmadı mı?
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Resmi Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz, o iddialarla kendi üslübuyla dalga geçti.
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Yılmaz sosyal medya hesabından tesettüre girmiş halinin fotoğrafını yayınlayarak, paylaşıma "Iska geçti." notunu düştü.
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Cem Yılmaz'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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