Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan flaş hamle

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tesettürlü vatandaşları ortağı olduğu otele aldırmadığı iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla o iddialara cevap verdi. Peki bu iddialar doğru mu? Cem Yılmaz 'kapalıları otele aldırmadı mı?