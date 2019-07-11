Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan flaş hamle

Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan flaş hamle

Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz, fotoğrafıyla o iddialara cevap verdi. Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu otele, "Kapalıları almayın" talimatı verdiği iddia edilmişti. Cem Yılmaz o iddiaları tiye alarak tesettüre girdiği fotoğrafı sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladı.

Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan flaş hamle - Sayfa 1

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tesettürlü vatandaşları ortağı olduğu otele aldırmadığı iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla o iddialara cevap verdi. Peki bu iddialar doğru mu? Cem Yılmaz 'kapalıları otele aldırmadı mı?

113
Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan flaş hamle - Sayfa 2

Resmi Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz, o iddialarla kendi üslübuyla dalga geçti. 

213
Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan flaş hamle - Sayfa 3

Yılmaz sosyal medya hesabından tesettüre girmiş halinin fotoğrafını yayınlayarak, paylaşıma "Iska geçti." notunu düştü.

313
Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan flaş hamle - Sayfa 4

 Cem  Yılmaz'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

413