Tescilli ürün için hasat zamanı! Aşırı sıcağa rağmen çalışıyorlar...
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Aydın'da hasada başlayan incir üreticileri, rekoltede aşırı sıcaklardan kaynaklı düşüşe rağmen ürünün kalitesi sayesinde umutlandı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi ürünleri arasında yer alan "Aydın inciri"nde hasat sezonu başladı.
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Kentte yaklaşık 40 bin hektar alanda incir üretimi yapılarak, sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Toplanan incirler, yurt içi ve dışında sofraları tatlandırıyor.
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Gün doğmadan yola çıkan işçiler, güneşi incir bahçelerinde karşılıyor.
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Hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 44 dereceye kadar çıktığı kentte işçiler bunaltıcı sıcaklardan etkilenmemek için saat 12.00'ye kadar mesai yapıyor.
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