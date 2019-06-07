Tescilli bal yaylada tatlanıyor

Arıcıların yaylalara çıkmadan önce kovan bakımı yaptığını ifade eden Çetin, "Karakovanlarımızı yaylaya getirdik. Bazıları Pervari'deki yaylalara gitti, ben de Şirvan bölgesine arılarımı getirdim. Burada zengin bir flora var. Fenni kovanlarımızı da Allah'ın izniyle bayramdan sonra getireceğiz. Daha sonra da bal hasadını bekleyeceğiz." dedi.