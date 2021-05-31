Tesadüfen buldular içeri girmeye korktular! Hatay'da tarihi tüneli Romalılar inşa etmiş
HATAY'da tarihi tünel tesadüf eseri bulundu. Yapılan incelemede tünelin Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiği tespit edildi. Harbiye'den Antakya'ya uzanan tünel bakın ne için inşa edilmiş.
Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda kurulan, birçok medeniyete de ev sahipliği yapan Antakya, içinde barındığı tarihiyle dikkat çekiyor. Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan tünel de bunlardan biri.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, dar bir girişe sahip, içeriye doğru insan sığacak şekilde genişleyen tarihi tünelin yaklaşık 8 kilometrelik su iletim hattına ait olduğunu söyledi.
Prof. Pamir, "Dursunlu tüneli, Antakya’nın özellikle 2’nci yüzyıl ile 4’üncü yüzyıl arasında nüfusunun yoğun olduğu, en zengin ve en müreffeh olduğu döneme ait su temin hatlarından bir tanesine aittir. Bu hatlar kayaya oyulmuş tüneller, su köprüleri, örme kanallar şeklinde inşa edilmekte, kente kadar suyu taşımaktadır" diye konuştu.
Tünellerin eninin 60-70 santim olduğunu, yüksekliğinin ise 1 metre 70 santime kadar çıktığını belirten Prof. Dr. Hatice Pamir, "Dördüncü yüzyılda Antakya, Roma İmparatorluğu’nun en büyük üç metropolisinden biri ve eyalet merkezidir ve Roma senatosunda temsil ediliyor." dedi.