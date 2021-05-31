Tesadüfen buldular içeri girmeye korktular! Hatay'da tarihi tüneli Romalılar inşa etmiş

Prof. Pamir, "Dursunlu tüneli, Antakya’nın özellikle 2’nci yüzyıl ile 4’üncü yüzyıl arasında nüfusunun yoğun olduğu, en zengin ve en müreffeh olduğu döneme ait su temin hatlarından bir tanesine aittir. Bu hatlar kayaya oyulmuş tüneller, su köprüleri, örme kanallar şeklinde inşa edilmekte, kente kadar suyu taşımaktadır" diye konuştu.