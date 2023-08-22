Terzi dizisinin yıldız oyuncusu Olgun Şimşek tatil yolunda trafik kazası geçirdi!
Birçok popüler dizide rol alan ünlü oyuncu Olgun Şimşek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks cipiyle trafik kazası geçirdi.
Yalan Dünya, Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi televizyon dünyasının sevilen dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi.
Son olarak Netflix'de yayınlanan Terzi dizisinde rol alan ve oyunculuğula başrolleri geride bırakan ünlü oyuncu lüks cipiyle Bodrum'dan Turgutreis istikametine giderken başka bir araçla çarpıştı.
Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.