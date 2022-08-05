Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Ortalık savaş alınana döndü, yaralılar var

Oradan buraya gelmek imkansız zaten dedim. Nasıl becerdin diye sordum. Şoförün durumu birazcık daha iyiydi ama yanındaki bayanın durumu iyi değildi. Bir bayan ve bir çocuk daha arkada oturuyordu, onlara göre birazcık daha iyiydi” diye konuştu.