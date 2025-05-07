Ters yönde ilerledi, facia kaçınılmaz oldu! Ankara-Niğde Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 4 ölü
Ankara-Niğde Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen sürücü büyük bir faciaya neden oldu. Ters yönden ilerleyen otomobil ile karşıdan gelen bir otomobil çarpıştı. Katliam gibi kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Otomobillerin hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Otoyolun 59. kilometresinde ters istikamette giden K.T. idaresindeki 06 BIM 593 plakalı otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki 39 AJ 013 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler K.T. ve E.A. ile 39 AJ 013 plakalı araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.