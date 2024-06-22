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Ters rüzgarla karşılaştı! Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ters rüzgarla karşılaştı! Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü

Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı.

Ters rüzgarla karşılaştı! Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü

Nevşehir'in Göreme beldesinde bir firmaya ait 20 turist, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu sıcak hava balonu, ters rüzgarla karşılaştı.

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Ters rüzgarla karşılaştı! Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü

Balon vadi yamacındaki kayalıklara sürtünerek indi.  İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi.

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Ters rüzgarla karşılaştı! Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü

Kayalıklara sıkışan balon görevlilerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Ters rüzgarla karşılaştı! Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü
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