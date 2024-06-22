Ters rüzgarla karşılaştı! Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü
Anadolu Ajansı
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Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı.
Nevşehir'in Göreme beldesinde bir firmaya ait 20 turist, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu sıcak hava balonu, ters rüzgarla karşılaştı.
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Balon vadi yamacındaki kayalıklara sürtünerek indi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi.
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Kayalıklara sıkışan balon görevlilerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
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