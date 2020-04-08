Teröristlerin baskınından samanlıkta saklanarak kurtuldu profesör oldu

Çetinkol köyünde dünyaya gelen Teğin, 8 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi ve 4 kardeşiyle yaşamını sürdüren Teğin'i, eniştesi köyde okul olmadığı için ağabeyinin eğitimini sürdürdüğü Eruh Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna kaydetti. Eruh'ta halasının yanında başladığı lise eğitimini, ağabeyinin görev yaptığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde tamamlayan Teğin, inşaatta çalışarak kazandığı parayla üniversiteye hazırlık kitapları aldı.