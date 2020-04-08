Teröristlerin baskınından samanlıkta saklanarak kurtuldu profesör oldu
SİİRT'in Eruh ilçesi Çetinkol köyüne 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen baskından kurtulan 47 yaşındaki İbrahim Teğin, akademik kariyer yaparak profesör oldu.
Çetinkol köyünde dünyaya gelen Teğin, 8 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi ve 4 kardeşiyle yaşamını sürdüren Teğin'i, eniştesi köyde okul olmadığı için ağabeyinin eğitimini sürdürdüğü Eruh Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna kaydetti. Eruh'ta halasının yanında başladığı lise eğitimini, ağabeyinin görev yaptığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde tamamlayan Teğin, inşaatta çalışarak kazandığı parayla üniversiteye hazırlık kitapları aldı.
Üniversiteye kayıt yaptırmasına 1 hafta kala PKK köyüne baskın yaptı
Aldığı kitaplarla evde çalışarak girdiği sınavda 16 yaşında Kütahya Meslek Yüksekokulu Maden Programı bölümünü kazanan Teğin, üniversiteye kayıt yaptırmasına bir hafta kala 25 Ağustos 1989'da PKK'lı teröristlerce köylerine düzenlenen baskına tanık oldu.
Annesi samanlığa sakladı
Baskın sırasında annesinin samanlığa sakladığı Teğin, teröristlerce dağa kaçırılmaktan bu sayede kurtuldu. Teğin, Kütahya'daki eğitimini tamamladıktan sonra tekrar sınava girerek Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazandı.
Şimdi Fen Edebiyat Fakültesinde profesör
Üniversite eğitiminden sonra akademik kariyerine devam eden Teğin, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde profesör olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Teğin, terör örgütü PKK'nın baskınından annesi sayesinde kurtulmasını ve başarıya uzanan hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.