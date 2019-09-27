Terörden temizlenen Kato Dağı'nda festival rüzgarı esti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde düzenlendi.