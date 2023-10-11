Terörden kaçmışlardı, 33 yıl sonra köylerine dönüp bayram kutladılar!

"Allah devletten razı olsun"

Avrupa’dan geldiğini belirten Hamdi Tuncer, "Ben Almanya’dan geliyorum, 1985 yılında köyden çıkmak zorunda kaldık, Almanya’ya geçtik. Cema Bayramı'mız vardı, bayramımızı kutlamak için buraya geldik. Köyümüze dönüş için devlet bize imkan verdi. Yollarımızı yaptı, suyumuzu getirdi. Allah devletten razı olsun. Biz de dönmek istiyoruz, artık orada yaşamak istemiyoruz. Herkes dönmek istiyor. Köyümüz burada, biz burada doğduk, burada yaşamak istiyoruz. O yüzden geri dönmek istiyoruz" dedi. Ata Hemi de Midyat’ta yaşadıklarını ve bayram için Mağara köyüne geldiklerini belirtti.