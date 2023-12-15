Terör savcısının odasından 'asla kaybetmem' paylaşımı yapmıştı! Lüks araç açıklaması kafa karıştırdı! Aynı plakalı iki araç...

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı ve arabaları tartışma konusu olmuştu. Avukat Tekışık arabalarla ilgili yeni açıklama yaptı. Sadece BKT plakalı aracın kendisine ait olduğunu söyledi. Ancak Tekışık'ın paylaşımlarında bir değil 2 lüks ve aynı plakalı aracın olması dikkat çekti.