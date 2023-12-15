Terör savcısının odasından 'asla kaybetmem' paylaşımı yapmıştı! Lüks araç açıklaması kafa karıştırdı! Aynı plakalı iki araç...
Avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasından "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla fotoğraf paylaşmıştı. Savcının görev yeri değişti, avukata soruşturma açıldı. Avukat Tekışık, lüks yaşamı ve araçlarıyla ilgili açıklama yaptı. "Sadece BKT' plakalı araç benim" dedi. Ancak aynı plakayla iki farklı lüks araç önünden paylaşımları ortaya çıktı.
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı ve arabaları tartışma konusu olmuştu. Avukat Tekışık arabalarla ilgili yeni açıklama yaptı. Sadece BKT plakalı aracın kendisine ait olduğunu söyledi. Ancak Tekışık'ın paylaşımlarında bir değil 2 lüks ve aynı plakalı aracın olması dikkat çekti.
Terör savcısının görev yeri değiştirildi
İstanbul Barosu avukatlarından Buket Nurşah Tekışık’ın bir savcının makamından “Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim” mesajıyla paylaştığı fotoğraflar yargıyı karıştırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, odasında fotoğrafların çekildiği Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli olan savcıyla ilgili tutanak tuttu ve görev yerini değiştirdi.
Avukat Tekışık için re'sen soruşturma başladı
Başsavcılığın tuttuğu tutanak, hakim ve savcılar hakkında işlem yapma yetkisi Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) olduğu için HSK’ya gönderildi. Başsavcılık ayrıca avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında disiplin suçundan Türkiye Barolar Birliği’ne de bildirimde bulundu. İstanbul Barosu da avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında re’sen disiplin soruşturması başlattı. Tekışık, soruşturma sonunda gerek duyulursa İstanbul Barosu Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.
'Borçtan başka bir şey bulamazlar' demişti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda lüks bir hayat sürdüğünü sergileyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, yaptığı ilk açıklamada, "İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar." demişti.