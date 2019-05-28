Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi

Daha önce bölücü terör örgütünce yerleştirilmiş mayın ve EYP'lerin etkisiz hale getirilerek, tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği bildirilen açıklamada, operasyonda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.