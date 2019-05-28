Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, TSK tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nın yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi - Sayfa 1

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi - Sayfa 2

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nın yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi - Sayfa 3

Açıklamada, gece icra edilen hava hücum harekatıyla bölgeye indirilen komando birliklerinin, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edildi.

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Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi - Sayfa 4

Daha önce bölücü terör örgütünce yerleştirilmiş mayın ve EYP'lerin etkisiz hale getirilerek, tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği bildirilen açıklamada, operasyonda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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