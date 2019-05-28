Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, TSK tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nın yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nın yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, gece icra edilen hava hücum harekatıyla bölgeye indirilen komando birliklerinin, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edildi.
Daha önce bölücü terör örgütünce yerleştirilmiş mayın ve EYP'lerin etkisiz hale getirilerek, tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği bildirilen açıklamada, operasyonda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.