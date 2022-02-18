Terör örgütü PKK'nın sözde ikinci Kandil'i Kato Dağı'nda Mehmetçik'in mangal keyfi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bir zamanlar PKK’lı teröristlerin kampı olan ve sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Dağı'nda Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde 2015 yılında başlatılan operasyonlar sonucu teröristlerin inlerine girilmiş, kamyonlar dolusu mühimmat, yaşam malzemesi, gıda çıkarılmış ve imha edilmişti.