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Terör örgütü PKK'nın sözde ikinci Kandil'i Kato Dağı'nda Mehmetçik'in mangal keyfi

İhlas Haber Ajansı
Terör örgütü PKK'nın sözde ikinci Kandil'i Kato Dağı'nda Mehmetçik'in mangal keyfi

ŞIRNAK'ta bir zamanlar PKK'lı teröristlerin sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Dağı'nda şimdi güven kareleri yansıyor. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, 3 bin rakımlı askeri üs bölgesini ziyaret edip Mehmetçik'le mangal keyfi yaptı.

Terör örgütü PKK'nın sözde ikinci Kandil'i Kato Dağı'nda Mehmetçik'in mangal keyfi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bir zamanlar PKK’lı teröristlerin kampı olan ve sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Dağı'nda Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde 2015 yılında başlatılan operasyonlar sonucu teröristlerin inlerine girilmiş, kamyonlar dolusu mühimmat, yaşam malzemesi, gıda çıkarılmış ve imha edilmişti.

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Terör örgütü PKK'nın sözde ikinci Kandil'i Kato Dağı'nda Mehmetçik'in mangal keyfi

Bölge, teröristlerden temizlendikten sonra Siirt, Şırnak, Hakkari üçgeninde bulunan Kato Dağı zirvesinde Tuzluca Askeri Üs Bölgesi kurulmuştu.

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Terör örgütü PKK'nın sözde ikinci Kandil'i Kato Dağı'nda Mehmetçik'in mangal keyfi

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı bölgede kuş uçurtmayan Mehmetçik'i ziyaret eden Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Cumhuriyet Savcısı Emre Karacan ile beraber mangal yaktı.

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Terör örgütü PKK'nın sözde ikinci Kandil'i Kato Dağı'nda Mehmetçik'in mangal keyfi

Askeri üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Uğuz, üs bölge sorumlusu komutanlardan bilgi aldı.

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