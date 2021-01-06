Terör örgütü PKK ailelerden çocuk çalıyor! Kaçırılan 25 çocuğun kimlikleri açıklandı

Terör örgütü PKK Irak, İran ve Suriye’de yüzlerce çocuğu kaçırdı. Irak’ta gazetecilik yapan Zanko Burhan terör örgütünün kaçırdığı, bazısının akıbeti belirsiz 25 çocuğun kimlik bilgisi ve fotoğraflarını yayımladı. Burhan’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl 13 yaşındayken kaçırılan Esrin Muhammedi kaçmak istediği için infaz edildi.