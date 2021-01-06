Terör örgütü PKK ailelerden çocuk çalıyor! Kaçırılan 25 çocuğun kimlikleri açıklandı
Terör örgütüne katılım tarihin en düşük seviyelerine düştü. Hal böyle olunca bitme tükenme noktasına gelen kalleş örgüt, çocukları kaçırmaya başladı. Aralarında infaz edilenlerin de olduğu çocukların kimlikleri açıklandı.
Terör örgütü PKK Irak, İran ve Suriye’de yüzlerce çocuğu kaçırdı. Irak’ta gazetecilik yapan Zanko Burhan terör örgütünün kaçırdığı, bazısının akıbeti belirsiz 25 çocuğun kimlik bilgisi ve fotoğraflarını yayımladı. Burhan’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl 13 yaşındayken kaçırılan Esrin Muhammedi kaçmak istediği için infaz edildi.
Kerkük’te 21 Mart 2016’da henüz 8 yaşındayken kaçırılan Adil Cebar’dan haber alınamıyor.
Ronida Dar Dari de Mart 2016’da 10 yaşındayken kaçırıldı. Ailesi çocuklarının durumundan endişe ediyor.
PKK’ya katılımın tarihin en düşük seviyelerine düşmesi üzerine örgüt çocuk kaçırmalara yöneldi. Kısa süre içerisinde onlarca çocuk PKK tarafından kaçırıldı. Irak Kürt bölgesinde yayın yapan medya kuruluşları, PKK’nın dağa kaçırdığı çocukların bazılarının kimlik bilgileri ve akıbetlerine ulaştı.