Termometreler 42 dereceyi görecek! Meteoroloji il il uyardı...
Türkiye, ağustos sıcağının etkisi altında kavrulmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Ağustos tahminlerine göre birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceleri aşarken, nem oranının yüksek olması sıcak havayı daha da bunaltıcı hale getiriyor. Sıcak hava dalgası Ege’den Güneydoğu’ya kadar geniş bir bölgede etkili olurken, Marmara ve Karadeniz’in kuzey kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Ağustos 2025 Salı gününe ilişkin tahminlerine göre, yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Marmara ve Karadeniz’in kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış beklense de ülkenin büyük bölümünde açık ve güneşli bir gün hakim olacak.
Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da termometreler 35°C’nin üzerine çıkıyor. Adana’da 41°C, Şanlıurfa’da 42°C, Diyarbakır’da ise 40°C’ye yakın değerler ölçülecek. İstanbul’da hava nispeten daha serin; 29°C'lik sıcaklığa rağmen nem nedeniyle bunaltıcı bir hava bekleniyor. Ankara 32°C, İzmir 35°C, Antalya ise 36°C ile sıcak havanın etkisi altında olacak.
Doğu Karadeniz’de Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel yağışlar görülse de sıcaklıklar 29–30°C bandında seyredecek. İç Ege ve Batı Akdeniz’de rüzgarlarla birlikte hafif serinleme görülse de gün içinde termometreler yine 34–37°C arasında.
Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek sıcaklıkların hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.