Termometreler 42 dereceyi görecek! Meteoroloji il il uyardı...

Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da termometreler 35°C’nin üzerine çıkıyor. Adana’da 41°C, Şanlıurfa’da 42°C, Diyarbakır’da ise 40°C’ye yakın değerler ölçülecek. İstanbul’da hava nispeten daha serin; 29°C'lik sıcaklığa rağmen nem nedeniyle bunaltıcı bir hava bekleniyor. Ankara 32°C, İzmir 35°C, Antalya ise 36°C ile sıcak havanın etkisi altında olacak.