Termometre 41 dereceyi gösterdi! Marmaris'te sokaklar boş kaldı plajlar doldu

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, "Hava sıcaklıkları artmakta. Özellikle güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde uzun süre açık alanlarda durulmamalıdır. Acil bir durum olmadığı sürece kronik rahatsızlıkları olanlar saat 11.00-16.30 arası güneşe maruz kalmasın. Dışarı çıkacak olanlar renkli elbiseler giyip, şapka takmalıdır. Günde 1,5 ile 2 litre arası su tüketimi vücudun ihtiyacını karşılar. Vücut ısısının düşürülmesi için el, yüz ve ayaklara soğuk su tutulmalı" diye konuştu.