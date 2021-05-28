Termometre 41 dereceyi gösterdi! Marmaris'te sokaklar boş kaldı plajlar doldu
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle cadde ve sokaklarda de sessizlik hakim olurken plajlar doldu. Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, özellikle güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde uzun süre açık alanlarda durulmaması uyarısında bulundu.
Marmaris ilçe merkezinde son iki günde giderek etkisini artıran hava sıcaklıklarıyla termometreler bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gösterdi, deniz suyu sıcaklığı ise 18 dereceye ulaştı. Nemle hissedilen hava sıcaklığının bunaltıcı etkisiyle sokaklar boşalırken, plajlar doldu.
İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar doldu.
Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, "Hava sıcaklıkları artmakta. Özellikle güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde uzun süre açık alanlarda durulmamalıdır. Acil bir durum olmadığı sürece kronik rahatsızlıkları olanlar saat 11.00-16.30 arası güneşe maruz kalmasın. Dışarı çıkacak olanlar renkli elbiseler giyip, şapka takmalıdır. Günde 1,5 ile 2 litre arası su tüketimi vücudun ihtiyacını karşılar. Vücut ısısının düşürülmesi için el, yüz ve ayaklara soğuk su tutulmalı" diye konuştu.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları 4-5 derece birden artışa geçti. Nemin etkisiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar kapımızda. Yüksek nem ile birlikte 40 derece üzeri sıcaklıklar hakim olacaktır" dedi.