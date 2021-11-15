Termal kamera ve akustik sistemler Hudut Kartalları'nın gözü kulağı

Üzeri tel örgülerle çevrili yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki beton bloklardan oluşan güvenlik duvarının yanı sıra hem duvarın belirli noktalarına hem de çevresine kurulan yerli ve milli teknolojik sistemler de bölgede sınır güvenliğinin sağlanmasında Hudut Kartalları'nın elini güçlendiriyor.