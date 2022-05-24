Terlikle oynuyor kimseyi tanımıyor! Pakize Suda'nın son hali yürekleri acıttı: Felaket tellalı duyurdu
Felaket tellalı lakaplı sanatçı Onur Akay, demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son sağlık durumunu açıkladı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı ertesi yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetmişti.
Dava açılmıştı: Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli bulmaya çalışmıştı. Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası, vesayet davası açmıştı.
İkna edemedik: Yaşanan hastalık süreciyle ilgili Ayşe Suda "Son 1 yıl içinde eskiden 'demans' olarak tahmin ettiğimiz akıl zayıflığı başlangıcının artık daha ağır bir alzheimer hastalığına dönüştüğünü gözlemledik. Kendisini sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemedik" demişti.
Vasi atanmıştı: Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karar bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda'nın CMK'nın 405'inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.