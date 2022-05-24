Terlikle oynuyor kimseyi tanımıyor! Pakize Suda'nın son hali yürekleri acıttı: Felaket tellalı duyurdu

İkna edemedik: Yaşanan hastalık süreciyle ilgili Ayşe Suda "Son 1 yıl içinde eskiden 'demans' olarak tahmin ettiğimiz akıl zayıflığı başlangıcının artık daha ağır bir alzheimer hastalığına dönüştüğünü gözlemledik. Kendisini sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemedik" demişti.