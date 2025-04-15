Terliği bulunan 7 yaşındaki Cumali Tim nerede? Adana'da her taşın altına bakılıyor

Vali Yavuz Selim Köşger,"Jandarma derede bir terlik buldu. Terliğin çocuğa ait olduğunu ailesi teyit etti. Arama faaliyetleri ve süreç devam ediyor. Neticesinde bir sıkıntı var mı yok mu ona bakılır. Adli süreç de bir taraftan devam edecektir. Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı, aramaya devam ediyorlar." dedi.