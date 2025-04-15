Terliği bulunan 7 yaşındaki Cumali Tim nerede? Adana'da her taşın altına bakılıyor
Adana'nın Karataş ilçesinde üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'i arama çalışmaları sürüyor. Dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.Vali Yavuz Selim Köşger de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara yeniden başladı.
Arama tarama çalışmasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de destek veriyor. Dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.
Vali Yavuz Selim Köşger,"Jandarma derede bir terlik buldu. Terliğin çocuğa ait olduğunu ailesi teyit etti. Arama faaliyetleri ve süreç devam ediyor. Neticesinde bir sıkıntı var mı yok mu ona bakılır. Adli süreç de bir taraftan devam edecektir. Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı, aramaya devam ediyorlar." dedi.
Cumali Timi'den 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.